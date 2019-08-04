كباشي: تورط (9) من عناصر الدعم السريع في مجزرتي الأبيض وأمبدة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق أول شمس الدين الكباشي، تورط (9) من عناصر الدعم السريع في مذبحة الأبيض وأمبدة، وأعلن فصلهم من الخدمة العسكرية وتسليمهم للسلطات القضائية تمهيداً لمحاكمتهم على الفور. وقال الكباشي في مؤتمر صحفي مشترك صباح أمس بحضور الوساطة الإفريقية ووفد الحرية والتغيير بقاعة الصداقة: (نتأسف ونترحم على أرواح الشهداء بالأبيض وأمبدة، ونؤكد أننا اتخذنا إجراءات في ما يتصل بالأحداث الماضية، ونتأسف ونترحم على أرواح الشهداء الذين مضوا بالأبيض وأمبدة)، وأكد الكباشي أن المجلس والأجهزة العسكرية والقوات النظامية الأخرى جميعهم اتخذوا إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الأحداث، ونوه بأن لجنة الأمن والدفاع بـ (العسكري) تحركت في اليوم الثاني لأحداث الأبيض برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الفريق أول جمال الدين عمر، وأوضح أن الغرض من الزيارة الوقوف على حقيقة الأحداث وزيارة أسر الضحايا وتقديم واجب العزاء لهم، وكشف الكباشي أن اللجنة توصلت إلى أن عناصر تتبع للأجهزة العسكرية المختلفة متورطة في الحادث، وأكد اعتقال (7) من عناصر قوات الدعم السريع أمس الأول، ورفتهم على الفور وتسليمهم للسلطات القضائية، وأكد أن المجلس أصدر قراراً بمحاسبة لجنة أمن ولاية شمال كردفان بما فيها والي الولاية، وذلك للتقصير الذي ارتكبته اللجنة إزاء الأحداث التي شهدتها الأبيض أخيراً، وقال أيضاً إن قوات الدعم السريع شكلت محكمة عسكرية من جانبها للتحقيق مع قائد قوات الدعم السريع بالأبيض بشأن هذه التجاوزات، وأعلن الكباشي أن أحداث أمبدة تورط فيها أيضاً اثنان من الدعم السريع، وأكد اتخاذ ذات الإجراءات في مواجهتهم.