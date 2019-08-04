إبراهيم الشيخ يكشف عن مقترحات التغيير والثورية بشأن السيادي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ عن توصّل طرفي التفاوض”قوى إعلان الحرية والتغيير” و”الجبهة الثورية” لمقترحاتٍ بشأن تمثيل مجلسي الوزراء والسيادة في الفترة الانتقالية أحدها” 5+5+1″ والآخر “5+5+1+4″.

وقال الشيخ في تصريحاتٍ له إنّ المجموعات الحاملة للسلاح ستمثّل بـ”4″ مقاعد إضافية تشمل كل المجموعات بما فيها عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور.

وأضاف” المقترح الثاني بنسبة”3+3+1″ بدلاً من”5+5+1″ حال لم يقبل به المجلس العسكري أو يجد مساحة من التنفيذ.

وفصل المقترح بأنّ يؤجّل المجلس العسكري تسمية”2″ من مجموعته وأنّ يتنازل”الحرية والتغيير” عن مقعدين لـ”الثورية”.

وأشار إلى عدم تسميتهم إلا بعد اتفاق السلام بحيث لا تكون لمجلس السيادة غلبة عسكرية، ويكون التمثيل بنسبة”3+3+1″ حتى يتم تحقيق السلام ويتم الرجوع إلى نسبة”5+5+1″.

وأكّد الشيخ أنّ المقترح غير معلن وتم الاتفاق عليه بالتراضي.