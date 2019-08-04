احداث الابيض .. لا ياكباشي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

أحداث دامية شهدتها مدينة الابيض حاضرة ولاية شمال كردفان ، واختلف الناس في عدد الضحايا لكنهم اتفقوا على ان قتلى وجرحى سقطوا فى اطلاق نار استهدف مدنيين ابرياء عزل ، وان اطلاق النار لم يكن مبررا البتة اذ ان هؤلاء المتظاهرين لم يحملوا سلاحا ولانهبوا او خربوا ، وحتى بافتراض ان النهب والتخريب قد وقعا كما ادعى السيد الوالى فان مجابهة ذلك لاتكون بإطلاق الرصاص الحى وعلى الراس والصدر مباشرة فى نية واضحة لقتل الناس وهو امر غير مقبول اطلاقا.

حكومة الولاية شكلت لجنة تحقيق برئاسة كبير المستشارين مولانا صلاح عبد الرحيم حجير وعضوية اخرين من الشرطة والجيش والامن ، وهناك جهات اخرى كمنبر كردفان (مك) ولجنة محاميى دارفور شكلوا لجان تحقيق مستقلة وكلفوا محامين لتقصى الحقيقة ، من جانبه اعلن الفريق كباشى تشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس اللجنة الامنية بالمجلس العسكرى الفريق جمال الدين عمر وانها زارت الابيض فى اليوم التالى للأحداث والتقت لجنة امن الولاية وزارت عوائل الشهداء ومرت على المصابين في المستشفيات لتخلص لجنة المجلس العسكرى ان تسعة من افراد الدعم السريع تورطوا في إطلاق النار وقتل الابرياء وانه تم رفتهم من الخدمة والقى القبض على سبعة منهم سلموا للعدالة وجارى البحث عن اثنين اخرين ، وقال كباشى ان لجنة الامن والدفاع قررت محاسبة والى ولاية شمال كردفان باعتباره مسؤولا عما حدث .

ونقول انه من الجيد تشكيل لجان تحقيق رسمية كما حدث فى الخرطوم والابيض ، ومن الجيد ايضا قيام جهات غير رسمية بالسعى لمعرفة الحقيقة وتكليف محامين لهذا الامر لكن الغريب جدا والغير مفهوم ان يسرع المجلس العسكرى فى اعلان النتائج التى توصل اليها مما يعنى الاعاقة الفعلية لعمل اللجان العدلية العاملة على هذه القضية وهذا مايثير الاستغراب والتساؤل ويخيف الناس من نية المجلس العسكرى اخفاء حقيقة ما او التأثير على سير عمل التحقيق وهو امر غير مستبعد .

لماذا الاستعجال فى هذه القضية ياكباشى وانتم الذين عودتمونا منذ مجيئكم على البطء فى العمل وعدم القيام بالمطلوب منكم فى الوقت المحدد.