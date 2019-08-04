عبد الحي: الوثيقة الدستورية خلت من دين الدولة ومصدر التشريع….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد إمام وخطيب مسجد خاتم المرسلين عبد الحي يوسف وجود عصابات إجرامية تحاول جر البلاد للفوضى، مدللاً على ذلك برمي عبوة (ملتوف) على إحدى عربات الدعم السريع، في وقت حذر فيه من المساس بأمر الشريعة الإسلامية. ودعا عبد الحي فى خطبة الجمعة أمس رئيس المجلس العسكري ونائبه إلى أن يتقوا الله فى دين هذه الأمة، وتابع قائلاً: (عليهم أن يعلموا أن زوال حكمهم سيكون بعد قليل، وسيسجل التاريخ من الذي انتصر للدين ومن الذي خذل وخان الدين), وأضاف قائلاً: (أمر الدين دونه خرط القتاد)، وقال إن الوثيقة الدستورية خلت من النص على دين الدولة وخلت من مصدر التشريع، مؤكداً أن كل دساتير السودان منذ استقلاله نصت على أن الشريعة الإسلامية والعرف مصدران أساسيان للتشريع، وأضاف أن هنالك أناساً يسعون إلى جر البلاد لفتنة لا تبقي ولا تذر، فتنة عمياء لا يعرف فيها القاتل من قتل، وتابع قائلاً: (من المستفيد من تحريض الأطفال وإغلاق الطرق، ولمصلحة من تعكير حياة الناس وتعطيل مصالحهم؟).