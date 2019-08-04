حرب اليمن تغييب الحقائق وخداع الناس

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تدور حرب طاحنة فى اليمن وبلادنا احد أطراف هذه الحرب اذ تشارك ضمن التحالف السعودى الإماراتي المدعوم امريكيا واسرائليا لتركيع الشعب اليمنى واخضاعه ، وبلادنا باعتبارها احد أطراف هذه الحرب ومن بين الدول المشكلة لتحالف العدوان ما كان لها ان تستنكر عملا عسكريا اقدم عليه الطرف المقابل لها ولتحالفها اذ انهم لايوزعون الورود والحلوى والهدايا لاطفال اليمن ، وليس السودان ضمن مجموعة تضطلع باغاثة اليمنيين وعلاج جراحهم والعمل على تلافى اثار الحرب وانما جيشنا هناك يقتل ويدمر وينتهك الحرمات ويقع فى المحظور ، ولسنا فى المكان الذى يسمح لنا اخلاقيا ولاسياسيا بإدانة عمل عسكرى قام به الجيش واللجان الشعبية اليمنية ضد المرتزقة الذين تجمعوا فى القاعدة العسكرية بعدن واصابهم الباليستى اليمنى فى مقتل مما اطار عقولهم وابعد عنهم الإحساس بالامان والاطمئنان وصواريخ اعدائهم تسقط فوق رؤوسهم وطائراتهم المسيرة تدك قلاعهم رغم تجهيزاتهم العالية واستعداداتهم المسبقة لهذا الامر بحسب زعمهم .

جيشنا ضمن القوات المشاركة فى الحرب وبالتالى فنحن جزء من هذه المعركة فكيف تستنكر وزارة خارجيتنا اعمالا عسكرية وقعت فى سياق الحرب مع طرف اخر من اطراف الصراع ؟ اليس هذا هو تغييب الحقائق واللعب على الناس ومحاولة خداعهم ؟ هل يمكن لحكومتنا ان تخدعنا بالاعيبها هذه ؟ هل انتم – ياوزارة الخارجية – مؤهلون سياسيا واخلاقيا لادانة هذا العمل العسكرى الذى وقع فى عدن ؟

لنكن وسطاء سلام فى هذا النزاع ودعاة الى انهاء معاناة الشعب اليمنى لامشاركين فى العدوان عليه ، ومتى تغير موقفنا من الاشتراك الى الحياد كان لنا حينها الحق فى التعليق على مجريات الأحداث على الميدان .