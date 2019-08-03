“جهاز المخابرات العامة” يضبط كميات من الأسلحة والذخائر

كشف رئيس جهاز المخابرات العامة في السودان أبوبكر دمبلاب، عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بجانب أنواع مختلفة من المخدرات.

وقال دمبلاب في مؤتمر صحفي اليوم “السبت”، إن الجهاز تمكن من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، كما تم ضبط كميات من الحشيش والحبوب المخدرة، وأوضح أن قائمة الأسلحة المضبوطة شملت بنادق “كلاشنكوف” ورشاشي “جرنوف”، بجانب كمية كبيرة من الذخائر. وأشاد دمبلاب بـالإدارات والدوائر التي نفذت العمل بتخطيط مسبق ودقيق يؤكد مهنية واحترافية جهاز المخابرات، وأضاف “نهدي هذا النصر الكبير للشعب السوداني بمناسبة توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير”.

وأكد دمبلاب، أن جهاز المخابرات العامة هو جهاز وطني يؤدي واجبه بمهنية عالية، ويعمل بالتنسيق مع كافة الأجهزة والمنظومات الأمنية الأخرى كالقوات المسلحة و”الدعم السريع” وقوات الشرطة والاستخبارات العسكرية.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الفريق ركن جمال عمر، إن هذه الضبطية من الأسلحة والمخدرات تؤكد على مهنية جهاز المخابرات ويقظته، ودوره الكبير في استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد.