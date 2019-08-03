الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مديرية الصفراء بصعدة

تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بمروحيات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، من تحرير مواقع جديدة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد.

وذكر مصدر عسكري، وفقاً للعربية، أن قوات الجيش اليمني حررت مرتفعات جبال الدخاس والخضاض في مديرية الصفراء، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية واستعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة كانت بحوزة الحوثيين.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

وفي سياق آخر، ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم أن مدفعية الجيش اليمني دكت تجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية غرب مديرية المصلوب، بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد. وأكد المركز سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية.