أول تعليق من ترامب على حادث إطلاق النار في تكساس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إطلاق نار فظيع حصل في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية اليوم السبت، وتشير التقارير الى سقوط عدد كبير من القتلى.

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها بأن إطلاقا للنار وقع في مدينة إل باسو بولاية تكساس.

وبأن التقارير تشير إلى سقوط عدد كبير من القتلى، وبأن سلطات الولاية وإنفاذ القانون تقوم بعملها، كما وأنه تحدث مع المحافظ لتقديم الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية.

وقالت الشرطة إنها تتصدى لشخص يطلق الرصاص في مدينة إل باسو وطلبت من الناس تفادي مركز سيلو فيستا التجاري .

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وأضافت شرطة مدينة إل باسو على "تويتر" "لدينا بلاغات متعددة عن عدد من مطلقي النار... الشرطة تنفذ عمليات تفتيش لمنطقة واسعة جدا".

وقال شاهد إنه رأى شخصا واحدا على الأقل مصابا بطلق ناري في رأسه كما رأي متسوقين تلطخت ملابسهم بالدماء.

وعُرضت مقاطع مصورة على "تويتر" تظهر رواد أحد المتاجر يجري إجلاؤهم وقد رفعوا أيديهم في الهواء.