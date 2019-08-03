سياسي: عراقيل موضوعية تقف حيال تنفيذ اتفاقية إدلب (فيديو)

قال الدكتور ليونيد سوكيانين، أستاذ العلاقات الدولية بالمدرسة العليا للاقتصاد، إن المدة الزمنية التي أمهلتها روسيا لتركيا صغيرة جدًا، لافتًا إلى أنها ليست الإنذار الأخير لتركيا بل دعوة روسية موجهة لأنقرة لاتخاذ كافة إجراءات تنفيذ الاتفاقية.

وأضاف سوكيانين، خلال مداخله هاتفيه له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن أنقرة ملتزمة بتنفيذ الاتفاق لكن المشكلة تكمن في آليات تنفيذها، موضحًا أن هناك عراقيل موضوعية تقف حيال إتمام الاتفاق.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية بالمدرسة العليا للاقتصاد، إلى أنه لا يوجد مقترحات بديلة تقدمها الدول أو المؤسسات السورية لتهدئة الأوضاع، مردفًا أن هناك دعم دولي بشكل مباشر وبشكل غير مباشر لإتمام الاتفاقية الروسية التركية سحب السلاح.

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يذكر أن روسيا أمهلت تركيا 24 ساعة لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بسحب المسلحين والأسلحة من منطقة التصعيد بإدلب ردا على مبادرة الحكومة السورية بوقف إطلاق النار في تلك المنطقة اعتبارا من الثاني من أغسطس، فيما شدد رئيس الوفد السوري إلى مباحثات أستانة بشار الجعفري على أن قرار وقف إطلاق في إدلب هو امتحان واختبار للنوايا التركية.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أليكسي باكين، إن روسيا تنتظر أن ينفذ الجانب التركي بشكل تام بنود اتفاق سوتشي الذي ينص على سحب المسلحين والأسلحة من المنطقة المنزوعة السلاح ووقف القصف وفتح طريق السيارات الواصل بين دمشق وحلب.