"خرابشة" يكشف تفاصيل اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق

قال محمود خربشة، عضو مجلس النواب الأردني، إن اجتماع وزرارة خارجية مصر والأردن والعراق في بغداد يوم الأحد، هدفه مناقشة قضايا هامة جدًا، على رأسها مكافحة الإرهاب،.
وتابع "خرابشة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الحرب على الإرهاب استنزفت الكثير من موارد العراق، مما انعكس بشكل سلبي على البينة التحتية للعراق.
وأضاف أن دعم العراق فيما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد، ضمن الملفات المطروحة في اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق.
وكانت قد أفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم السبت، أن العاصمة العراقية بغداد ستشهد يوم غد الأحد "أعمال اجتماع ثُلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق"، يشمل مباحثات حول "مجمل تطورات القضايا العربية، والإقليمية والدولية".
ويشهد الاجتماع "مُناقشات حول سُبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات"، في إطار قمة مارس.
كما يشهد "تبادُل الرؤى والتقييم في شأن مجمل تطورات القضايا العربية، والإقليمية".
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