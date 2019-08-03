المبعوث الإثيوبي يُطالب بشطب السودان من قائمة الإرهاب

دعا المبعوث الإثيوبي للسودان، السفير محمود درير، السبت، برفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وذلك بعد ساعات من توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لاتفاق كامل حول نص الوثيقة الدستورية الحاكمة خلال الفترة الانتقالية، تمهيدا لتوقيعه بالأحرف الأولى خلال اليومين المقبلين.
وقال درير في لـ”سكاي نيوز عربية”: “إن اتفاق الأطراف السودانية سيساهم في إحلال السلام في البلد”، وأشار إلى أن الأطراف السودانية بذلت جهودا حثيثة لإنجاز الإعلان الدستوري.
وأكد المبعوث الإثيوبي دعم الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي للاتفاق بين الأطراف السودانية، مطالبا برفع اسم السودان من سجل الدول الداعمة للإرهاب.
واعتبر درير أن الاتفاق “سيمهد لتأسيس دولة جديدة في السودان وعودة البلاد للاتحاد الأفريقي”.
وتوصل المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، السبت، “لاتفاق كامل” حول الإعلان الدستوري، على ما أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات، ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية.
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