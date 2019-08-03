إحباط محاولة تهريب أكثر من (100) ألف دولار بمطار الخرطوم

أفلحت إدارة جمارك مطار الخرطوم في إحباط محاولة تهريب (100) ألف دولار ومبلغ (830)الف ريال سعودي عبر عمليتين مختلفتين حاول المهربان فيها استخدام أساليب جديدة إلا أن إدارة جمارك مطار الخرطوم (ذا النورين مغادرة) كانت لهم بالمرصاد.

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وأحبطت إدارة جمارك مطار الخرطوم في العملية الأولى محاولة تهريب عملات بحوزة فتاة حاولت تهريب مبلغ 90,000 ألف دولار ومبلغ 710,000 ألف ريال سعودي مخبأة داخل (حزام وجوارب) بطريقة إحترافية إلا أن يقظة وفطنة منسوبي إدارة جمارك المطار تمكنت من ضبط الفتاة داخل صالة المغادرة. كما تم ضبط محاولة تهريب عملات بحوزة متهم يحمل كرتونة مواد بلدية (كركدي، قرض، لالوب وأخرى ) ضبط بداخلها مبلغ 120,000 ريال سعودي ومبلغ 10,000 الف دولار .

وأكد العميد شرطة طارق عبد الحميد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم أن الضبطيات تعد إنجازاً جديداً لهيئة الجمارك وإدارة جمارك مطار الخرطوم في حماية الاقتصاد، موضحاً أن جملة المضبوطات مبلغ 100,000 الف دولار و 830,000 ريال سعودي، مشيداً بيقظة وفطنة الضباط وضباط الصف والجنود العاملين بإدارة جمارك مطار الخرطوم وتحقيقهم للعديد من الضبطيات في الشهور الماضية وكل ذلك لتحقيق أهداف الجمارك المتمثلة في حماية الاقتصاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)