إبراهيم الشيخ يكشف حقيقة تصريحه بشأن إنتهاء دور تجمع المهنيين عقب تشكيل الحكومة

التاريخ: 03-أغسطس-2019
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نفى الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ حقيقة تصريحه في صحيفة الأخبار حول أن دور تجمع المهنيين السودانيين سينتهي مع توقيع الاتفاق.
وأوضح القيادي إبراهيم الشيخ بشأن مانشرته الصحيفة قائلًا :”أولاً : لم يكن العنوان دقيقاً. تحدثت عن أنه مع إنتهاء التفاوض سيكون دور تجمع المهنيين السودانيين فى ترسيخ وحدة قوى الحرية والتغيير وبناء النقابات المهنية المستقلة واسترداد الحياة النقابية الديمقراطية وحراسة الفترة الإنتقالية وهو دور أعلن التجمع نفسه عن تبنيه فى الفترة القادمة”.
وأضاف إبراهيم الشيخ بحسب ما أورده موقع “المشهد السوداني” قائلًا : “ثانياً: أكن كغيري من أبناء شعبي احتراماً كبيراً للدور الرائد لتجمع المهنيين السودانيين فى قيادة الثورة السودانية من خلال قوى الحرية والتغيير ومن خلال وجوده المستقل، وأثق أن التجمع سيلعب دوراً هاماً فى ترسيخ دعائم الدولة المدنية من خلال إسهامه فى استعادة النقابات وبناءها”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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