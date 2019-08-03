ترحيب عربي بإتمام اتفاق ”الإعلان الدستوري“ في السودان

أعلنت الجامعة العربية، والبرلمان العربي، السبت، عن ترحيبهما بإعلان الوساطة الإفريقية في السودان ”اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري، المزمع التوقيع عليه غدًا.

وقالت الجامعة في بيان صدر عنها: إن ”هذا التوافق على الوثيقة الدستورية الانتقالية من شأنه أن يطلق بعد التوقيع عليه مرحلة جديدة وهامة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب السوداني من حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل في ربوع البلاد“.

وجددت الجامعة العربية التزامها بـ“الوقوف بكل قوة إلى جانب الجهات السودانية الانتقالية المتوافق عليها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني“.

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من جانبه، قال البرلمان العربي، في بيان صدر عنه: إن ”الاتفاق خطوة مهمة على طريق إتمام متطلبات المرحلة الانتقالية تحقيقًا لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام والحرية والنهضة والازدهار“.

ودعا ”الأطراف السودانية كافة من جهات رسمية وقوى وأحزاب سياسية وحركات مدنية وشبابية إلى دعم الاتفاق والاستمرار في منهج الحوار والتوافق ودعم المسار السياسي“.

وفي وقت سابق السبت، قال عضو وفد التفاوض عن قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، بابكر فيصل، إن“ التوقيع على الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري سيكون غدًا الأحد“.

وفجر السبت، أعلنت الوساطة الإفريقية في السودان ”اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري“، عقب ساعات من انطلاق اجتماع لها بالعاصمة الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)