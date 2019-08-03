أثار موكب رئاسي في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل يتكون من عدد كبير من العربات المدنية وتتبعة حراسة لقوة مسلحة – أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث زعم ناشره أنه موكب للرئيس المخلوع وهو عائد من عزاء والدته التي توفت الأسبوع المنصرم حيث كتب معلقاً على المقطع:( موكب المخلوع وهو طالع من رفع الفراش أمس).

وعلق عدد كبير من متابعي المقطع معبرين عن استيائهم حيث كتب أحدهم قائلاً :(معقوله ده موكب رئيس في انتظار المحاكمه . أشك في الامر ) بينما قال آخر

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : موكب رئاسي منسوب للمخلوع وهو عائد من عزاء والدته يثير استياء رواد المواقع والبعض يحذر من الفتنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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