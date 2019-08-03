إعلان نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي بالإثنين

التاريخ: 03-أغسطس-2019
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تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد غدٍ الإثنين نتيجة القبول للدور الأول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة.
وأكد بروفيسور مصطفى محمد علي البلة وكيل الوزارة في تصريح صحفي اليوم (السبت) بحسب الصيحة الآن – اكتمال كافة الترتيبات لإعلان النتيجة التي تعلن في الثانية ظهراً عبر نقل مباشر بالتلفزيون القومي.
هذا وكانت الوزارة قد فتحت باب التقديم للدور الأول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأهلية للعام الدراسي 2019/2020م في الخامس عشر من يوليو الماضي واستمر التقديم حتى الخامس والعشرين منه، حيث قدم 205919 طالباً وطالبة للشهادة السودانية في هذا الدور بنسبة 107% مقارنة بالمتوقع من الناجحين، وعدد 2959 طالباً وطالبة للشهادات العربية والأجنبية، بمجموع 208878 طالباً وطالبة.
وأعلن الأستاذ علي الشيخ السماني مدير عام إدارة القبول بالوزارة أن النتيجة ستكون متاحة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للقبول (www.admission.gov.sd) برقم الاستمارة أو الاتصال برقم الاستجابة والدعم (2511) عقب نهاية النقل المباشر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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