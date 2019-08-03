دعوات لعقد مؤتمر دستوري للقوى السياسية والحركات

أكدت حركة تحرير السودان أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون تكوين حكومة إنتقالية، في وقت كشفت فيه عن أهمية مشاركة جميع المكونات السياسية في الفترة الإنتقالية المقبلة.

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ودعا د. صالح آدم إسحق رئيس الحركة في تصريح بحسب (smc) لعقد مؤتمر دستوري لجميع القوي السياسية والأحزاب والحركات المسلحة، قائلاً إن البلاد تمُر بفترات عصيبة تحتاج لتحاور الجميع لتكوين حكومة إنتقالية حتي لا يحدث أي إنزلاق.

وأشار إلي أن الأولوية يجب أن تكون لقضايا السلام وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين خاصة سكان المناطق الطرفية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)