مطالبات بإجراء تغيير شامل في السياسات الإقتصادية

التاريخ: 03-أغسطس-2019 فى : اقتصاد 107 مشاهدة طالب خبراء إقتصاديون بضرورة إجراء تغيير شامل في السياسات الإقتصادية بالبلاد وذلك لمحاربة الإستهلاك والإستيراد وتشجيع الإنتاج والصادر. وقال الخبير الإقتصادي د. الفاتح عثمان محجوب في تصريح بحسب (smc) إن الإقتصاد السوداني لن يتعافى بمجرد وضع الودائع المليارية، داعياً إلى وضع برنامج يشبه إجراءات الطوارئ الإقتصادية ليتم بموجبها إنهاء إحتكار التجار للسلع الإستهلاكية. Advertisements وقال محجوب أن قضية رقابة الأسواق ترتبط بالوفرة في العرض إلى جانب إستقرار سعر الصرف للعملة الوطنية، داعياً لإعادة ترتيب الأولويات وتوجية الموازنة لمكافحة الفقر وزيادة الإنتاج والصادر وتحسين التعليم والصحة والمواصلات العامة . ودعا الحكومة للتدخل في توزيع السلع الغذائية عبر الجمعيات التعاونية بدلاً عن فكرة الأسواق المخفضة التي ثبت عدم جدواها لإنهاء أزمة إحتكار البعض للسلع الغذائية ومواد البناء . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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