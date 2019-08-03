التاريخ: 03-أغسطس-2019
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قال رئيس المجلس العسكري في السودان، عبدالفتاح البرهان، يوم السبت، إن الاتفاق بين المجلس وقوى الحرية والتغيير انتظره الشعب طويلاً، مشيراً إلى أن أبواب السودان الآن مشرعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته.
وأضاف البرهان، خلال تصريحات بحسب ما نقلته “قناة العربية”، “أننا جاهزون لاستكمال المشوار جنباً إلى جنب مع قوى الحرية والتغيير، والاتفاق أسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعاً بعد انتظار”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان في أول تصريح صحفي عقب توقيع الإتفاق مع الحرية والتغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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