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البرهان في أول تصريح صحفي عقب توقيع الإتفاق مع الحرية والتغيير

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 03-أغسطس-2019

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البرهان في أول تصريح صحفي عقب توقيع الإتفاق مع الحرية والتغيير

قال رئيس المجلس العسكري في السودان، عبدالفتاح البرهان، يوم السبت، إن الاتفاق بين المجلس وقوى الحرية والتغيير انتظره الشعب طويلاً، مشيراً إلى أن أبواب السودان الآن مشرعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته.

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وأضاف البرهان، خلال تصريحات بحسب ما نقلته “قناة العربية”، “أننا جاهزون لاستكمال المشوار جنباً إلى جنب مع قوى الحرية والتغيير، والاتفاق أسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعاً بعد انتظار”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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