تناول الكوميدي محمد جلواك ما أثارته الكاتبة الصحفية داليا الياس بخصوص قضية أزمة الفحولة بين بعض الرجال السودانيين وذلك في معرض حديثه عن الأزمات التي يمر بها السودان خلال الحراك الثوري من قتل بالرصاص واغتصاب وعدم قدرة السلطات على الكشف عما أسمتهم بالمندسين حيث قال : (اتفق تماماً في أزمة فحولة لانو الفحل الصاح ما بقتل أخوه وهو ما شايل سلاح والفحل الصاح ما بشتغل لحساب زول وهو ما عارفو و الفحل الصاح ما بقودوه من أضانو الفحل الصاح بواجه والفحل الصاح بحب بلدو).

هذ وقد وجد حديث جلواك ردود أفعال محزنة بعيداً عن الكوميديا حيث ذكر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي قوله:(كلام يحرق القلب أنا من الأبيض وفي الغربة والله والله دموعي بقت تجري ربنا يحفظ السودان الغالي يارب العالمين) بينما قال آخر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : في حديث بعيداً عن الكوميديا .. الممثل جلواك يؤكد (أزمة الفحولة) و يثير بكاء رواد مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.