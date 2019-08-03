تعميم مشدد لحسم العنصرية في الملاعب

أصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم تعميما إنفاذاً لموجهات الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بالتشدد في حسم أي مظهر من مظاهر العنصرية عبر ثلاث خطوات لأي مباراة في أي ملعب. حيث تكون الخطوة الأولى قيام الحكام بإيقاف المباراة إلى حين إزالة المظهر سواء كان لافتة أو هتافا، أو ماشابه، والخطوة الثانية تعليق المباراة إلى حين، والثالثة يكون بإلغاء المباراة.

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