كشفت قناة قطر الحرة ان أهالي مدينة عدن اليمنية استيقظوا اليوم على وقع مؤامرة جديدة لنظام الحمدين، بتخطيط وتدبير بينه وبين آلة الشر الإيراني ؛ للقضاء على أي فرصة لتحقيق السلام في هذا البلد .
أما الهجوم الثاني فجاء نتيجة استهداف ذراع الملالي الإيراني مركزا لقوات الأمن غرب عدن ، بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى ؛ ليتجاوز عدد الضحايا أكثر من 50 قتيلاً، وعشرات الجرحى ، من بينهم العميد منير اليافعي قائد قوات الدعم والإسناد في عدن .
مثل هذه الأعمال التخريبية تطرح الكثير من التساؤلات حول قدرة هذه الميلشيا العشوائية على امتلاك تكنولوجيا الصواريخ الباليستية ، والمعلومات الاستخباراتية وصور الأقمار الصناعية لأماكن التجمعات العسكرية .
وهذا ما يؤكد التواجد الإيراني الكبير داخل اليمن ؛ لدعم الميليشا الحوثية في نشر الفوضى بالجزيرة العربية ؛ لتحقيق أهدافها في تقويض أمن المنطقة ، ولكن هذا الطموح الإيراني تقف حجر عثرة أمامه الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها طهران ، خاصة في ظل العقوبات الأمريكية الأخيرة .
وهنا تجد طهران ضالتها في نظام الحمدين ، الذي أضاع أميره أموال قطر في شراء المليشيات وتنفيذ المؤامرات ، فقدم الدعم اللامتناهي لإيران ؛ حتى تنفذ مآربها في اليمن ، دون النظر إلى حجم المأساة الإنسانية التي يسببها هذا الدعم .
وثائق مسربة كانت قد فضحت التمويل القطرى للإرهاب فى اليمن ، حيث تلقى الحوثيون آلاف الدولارات تحت غطاء صرفها كتعويضات لأسر القتلى .
كانت هذه تفاصيل خبر الحرب في اليمن.. قطر تمول وإيران تخطط ومليشيا الحوثي تقتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.