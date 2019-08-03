اعتقال 30 شخصاً بمسيرة ضد العنف في نانت

اعتقل 30 شخصاً، اليوم السبت، في مدينة نانت خلال مسيرة ضد العنف الأمني رداً على مصرع الشاب ستيفن مايا كانيسو الذي سقط في نهر في هذه المدينة شمالي غرب البلاد عقب مداهمة أمنية مثيرة للجدل.

وكشفت مصادر أمنية لقناة "بي ام ام تي في" عن اعتقال 30 شخصاً عقب المسيرة السلمية لـ100 شخص قرب الموقع الذي عثر فيه الأسبوع الجاري على جثة مايا (24 عاماً).

وطالبت الاسرة بتنظيم المسيرة في هدوء وحضر 100 شخص يرتدون سوار أسود تعبيراً عن الاحتجاج وخصصت للشاب الفقيد دقيقة صمت.

واستمر الحشد بعد ذلك كمسيرة في وسط المدينة لمواصلة الاحتجاج ضد العنف الأمني.

وكان مايا يحضر حفل موسيقي في مدينة نانت في 21 من يونيو الماضي.