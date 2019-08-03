الرئيس الموريتاني يعين ولد الشيخ سيديا رئيسا للوزراء

عين الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، اليوم السبت، الوزير السابق، إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيلها.
وقال بيان صادر عن الرئاسة "أصدر الرئيس محمد ولد الغزواني مرسوما بتعيين الوزير السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا في منصب الوزير الأول وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة".
وتسلم حكم موريتانيا، الرئيس المنتخب حديثا، محمد ولد الغزواني، خلفا للرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي وصل إلى الحكم عقب انقلاب عسكري عام 2008، وأمضى ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.
وشهدت موريتانيا، في الـ22 حزيران/ يونيو الماضي انتخابات رئاسية فاز فيها مرشح السلطة، وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني، بنسبة 52%.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 62.66%.
وكان أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية الموريتانية أعلنوا، رفضهم للنتائج الأولية للانتخابات التي أسفرت عن فوز مرشح السلطة، وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني.
وقال المرشحون بيرام ولد اعبيد، وسيدي محمد ولد بوبكر، ومحمد ولد مولود، وكان حامدينو، في مؤتمر صحفي بنواكشوط "نرفض هذا النتائج التي لا تعكس تطلعات الشعب الموريتاني لإحداث التغيير".
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