ذكرت فضائية سكاي نيوز في نبأ عاجل لها اليوم السبت، إن وزير الداخلية العراقي أعفى قائد شرطة بغداد وعددا من الضباط من مهامهم بعد هروب 15 سجينا من مركز شرطة القناة في بغداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إعفاء قائد شرطة بغداد وعددا من الضباط من مهامهم بعد هروب 15 سجينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.