20 دولة عربية تحتفل الأحد بعيد الأضحى و المغرب يحتفل مع الهند و إيران

وعلى عكس الـ 20 دولة السابق ذكرهم، أعلنت سلطنة عمان والمغرب وباكستان وإيران، وبنغلادش، والهند وبعض الدول الإسلامية في إفريقيا أن السبت هو غرّة شهر ذي الحجة، وسيكون الاثنين 12 أغسطس أوّل أيام عيد الأضحى.
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