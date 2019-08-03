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20 دولة عربية تحتفل الأحد بعيد الأضحى و المغرب يحتفل مع الهند و إيران

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تحتفل 20 دولة بأول أيام عيد الاضحى يوم الأحد 11 أغسطس 2019، وهي كل من مصر، والسعودية، والإمارات، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، وموريتانيا، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، وقطر، والعراق.

وعلى عكس الـ 20 دولة السابق ذكرهم، أعلنت سلطنة عمان والمغرب وباكستان وإيران، وبنغلادش، والهند وبعض الدول الإسلامية في إفريقيا أن السبت هو غرّة شهر ذي الحجة، وسيكون الاثنين 12 أغسطس أوّل أيام عيد الأضحى.

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