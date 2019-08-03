الاتحاد الأوروبي يعلن إرسال بعثة مراقبة للانتخابات في تونس

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إرسال بعثة مراقبة للانتخابات في تونس في الأسابيع المقبلة بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 15 من سبتمبر والسادس من أكتوبر المقبلين، وفقاً لوكالة الأنباء التونسية الرسمية "تاب".

وأوضح المصدر أن مجموعة تضم عشرة محللين ستصل إلى البلاد في 23 من الشهر الجاري و28 مراقباً في مرحلة ثانية اعتباراً من الثاني من سبتمبر المقبل سينتشرون في جميع أنحاء البلاد "لفترة طويلة"، بينما سينتشر 28 إضافيين "لفترة قصيرة" في الأيام السابقة للانتخابات.

وكشف المصدر أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني عينت نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو كرئيس للمراقبين والذي قاد في وقت سابق البعثة خلال الانتخابات البلدية في مايو من عام 2018.

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وذكرت موغيريني في بيان صحفي نشره الاتحاد "الانتخابات الرئاسية والتشريعية العام الجاري تمثل مرحلة هامة جديدة في عملية التعزيز الديمقراطي. تونس شريك مميز للاتحاد الأوروبي".

وبطلب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستعد هذه رابع بعثة للاتحاد الأوروبي في البلد الواقع في شمال أفريقيا عقب الثورة التونسية في عام 2011 التي أنهت 323 عاماً من النظام الديكتاتوري لزين العابدين بن علي.

وتهدف البعثة إلى تقييم بشكل حيادي عملية الانتخابات وفقاً للقواعد الدولية والتشريع الوطني.