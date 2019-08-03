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الأعضاء الديمقراطيين مجلس النواب الأمريكي يؤيدون تحقيقا لعزل ترامب

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شهاب محمد - الخرطوم - الأعضاء الديمقراطيين مجلس النواب الأمريكي يؤيدون تحقيقا لعزل ترامب

الخليج 365:

أبدى أغلبية الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي تأييدهم لإجراء تحقيق لعزل الرئيس دونالد ترامب.

ووفقا لاستطلاع نشرته وكالة “أسوشيتد برس” اليوم السبت، فإن 118 عضوا من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 235، أعلنوا تأييدهم لبدء التحقيق الذي يفضي إلى إجراء تصويت بالمجلس على عزل الرئيس الأميركي.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه “النسبة المتزايدة ترجح تنامي الإحباط من سياسات ترامب”.

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يذكر أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قالت الشهر الماضي إن مجلسها سيتخذ إجراءات لعزل ترامب، إذا ثبت “تورطه في تقصير كبير”.

ويجري مجلس النواب تحقيقا حول ما إن كان ترامب سعى لعرقلة العدالة في سياق تحقيق اجراه المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن مزاعم حول تدخل روسي في حملة ترامب الانتخابية عام 2016 .

ومطلع حزيران/يونيو الماضي، أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة “سي أن إن” الأمريكية، زيادة كبيرة في تأييد الديمقراطيين لعزل ترامب، مقابل معارضة غالبية الجمهوريين لهذا الاحتمال.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن عزل ترامب يتطلب تصويت أغلبية النواب في مجلسي النواب والشيوخ.

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