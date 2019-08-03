الصين تجدد دعمها للاتفاق النووي مع إيران

الخليج 365:

جددت الصين، اليوم السبت، دعمها للاتفاق النووي مع إيران وأدانت الحظر الأمريكي الأحادي على إيران.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشي يينغ، خلال مؤتمر صحفي: إن الاتفاق النووي هو متعدد الأطراف ومصادق عليه من مجلس الأمن الدولي ومهم لمنع انتشار الأسلحة النووية والاستقرار في الشرق الأوسط لذا يجب على الجميع الالتزام به وتنفيذه.

وأشارت إلى أن قضايا الاتفاق النووي تتعلق بوظيفة إيران في منع انتشار الأسلحة النووية وحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية والالتزام بميثاق منع انتشار الأسلحة النووية.

ولفتت المحدثة إلى أن إعادة هيكلية مفاعل الماء الثقيل في اراك من القضايا المهمة في الاتفاق النووي وأن الصين وبريطانيا وبشكل مشترك التزمتا بهذا المشروع وأن جميع الأطراف بما فيها إيران أعربوا عن رضاهم لتنفيذ الصين هذ المشروع وأعلنوا دعمهم لاستمراريته مؤكدين على ضرورة بذل الصين مساعيها في التنسيق مع الأطراف الأخرى بهذا الشأن.