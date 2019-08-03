وزير الخارجية الإيراني: الخطوة الثالثة من تقليص الالتزامات ستنفذ في ظل الظروف الحالية

الخليج 365:

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت: إن الخطوة الثالثة من تقليص التزامات إيران في الاتفاق النووي ستنفذ في الوضع الحالي، وإذا لم تف الأطراف الأخرى بالتزاماتها، فسوف تتخذ خطوات إضافية.

ونقلت وكالة “إرنا” عن ظريف قوله: أن جميع أعضاء اللجنة المشتركة للاتفاق النووي توصلوا إلى إجماع على أن أمريكا وراء كل التوترات، وأن مطالب إيران كانت محددة وواضحة من البداية، ولم تكن لديها توقعات تتجاوز الاتفاق النووي.

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وقال ظريف: أعلنا إذا لم ينفذ الاتفاق النووي من قبل الآخرين بشكل كامل، فسوف ننفذه نحن أيضا بشكل ناقص، وبالطبع كانت جميع إجراءاتنا في إطار الاتفاق النووي.

وأكد أن الخطوة الثالثة من تقليص الالتزامات ستنفذ في ظل الظروف الحالية، ومن حق الجمهورية الإسلامية أن تقرر ما إذا كانت ستنفذه أم لا.

وفي إشارة إلى مطالب بعض الدول الأعضاء في مجموعة 1+4 بإلغاء الخطوة الثالثة المتمثلة في تقليص الالتزامات، قال إن هذا الأمر متروك للجمهورية الإسلامية لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة وإذا لم تف الأطراف الأخرى بالتزاماتها، فسوف تتخذ خطوات إضافية.