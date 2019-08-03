إحتجاز30 متظاهر معارض في موسكو

ذكرت وزارة الداخلية الروسية أن 30 شخصا احتجزوا اليوم السبت بسبب تعكير صفو النظام العام أثناء مشاركتهم في مظاهرة غير مصرح بها في وسط المدينة هنا.

وقال فرع الوزارة في موسكو في بيان "اعتبارا من الساعة الثانية والنصف ظهرا (1130 بتوقيت جرينتش) شارك نحو 350 شخصا في مظاهرة غير مصرح بها في وسط موسكو."

ووفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك للأنباء ومقرها موسكو، بدأت المظاهرة من قبل الحزب الليبرالي للاحتجاج على قرار سلطات موسكو بحظر العديد من مرشحي المعارضة، الذين يُزعم أنهم استخدموا توقيعات مزيفة على عرائض ترشيحهم، من انتخابات مجلس المدينة في سبتمبر.

كما رفض المنظمون تنظيم المسيرة في الموقع الذي حددته السلطات ودعوا الناس إلى النزول إلى الشوارع في وسط موسكو، حسبما أفادت سبوتنيك.

وفي 27 يوليو، أثار الحظر على مرشحي المعارضة احتجاجات من آلاف المتظاهرين، منهم أكثر من 1000 تم اعتقالهم.

كما فتحت لجنة التحقيق الروسية إجراءات جنائية ضد المنظمين والمشاركين في المسيرة الأسبوع الماضي.