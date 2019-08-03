أوزبكستان تجذب استثمارات أجنبية وقروض تبلغ 5.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام

وفقا لما ذكرته السلطات اليوم السبت استقطبت اوزبكستان 5.6 مليار دولار امريكى من الاستثمارات والقروض فى النصف الاول من عام 2019، بزيادة اربعة اضعاف مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وتتكون الاستثمارات من 2.1 مليار دولار من القروض المضمونة من قبل الدولة و3.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر والقروض، وفقا لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما تو تطوير هذا العام 86 اقتراح استثمار واعد، منها 12 اقتراحًا في مرحلة أولى من التنفيذ، حسبما ذكرت الوزارة.

وأجرت أوزبكستان إصلاحات اقتصادية خلال العامين الماضيين لجذب الاستثمارات الأجنبية. كلف الرئيس شاكت ميرزيوييف الحكومة بزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.2 مليار دولار في عام 2019.