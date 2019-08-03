وتتكون الاستثمارات من 2.1 مليار دولار من القروض المضمونة من قبل الدولة و3.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر والقروض، وفقا لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما تو تطوير هذا العام 86 اقتراح استثمار واعد، منها 12 اقتراحًا في مرحلة أولى من التنفيذ، حسبما ذكرت الوزارة.
وأجرت أوزبكستان إصلاحات اقتصادية خلال العامين الماضيين لجذب الاستثمارات الأجنبية. كلف الرئيس شاكت ميرزيوييف الحكومة بزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.2 مليار دولار في عام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر أوزبكستان تجذب استثمارات أجنبية وقروض تبلغ 5.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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