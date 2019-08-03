إستيعاب وتشغيل خمية آلاف عامل بميناء بشائر ببورتسودان

كشفت هيئة عمال الموانئ عن إستيعاب 5 ألف عامل للخدمة بميناء بشاير في مختلف المجالات.

وقال الأمين العام لنقابة عمال الموانئ محمد علي آدم شيبة، في تصريح لــ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن اللجنة التي تم تشكيلها لتسيير أمور الحجاج قامت بجهود مضنية من أجل راحة المسافرين، مؤكداً أن إستيعاب العمال الجدد في الميناء سيسهم مساهمة فاعلة في تسيير كافة الأمور دون وجود أي معاناة.

من جهة أخرى أكد شيبة دخول بواخر الوقود للميناء بصورة منتظمة ، مشيراً إلي إن الوقود متوفر بصورة كبيرة وليس هناك أي نقصان.