قالت سلطات مطار معيتيقة الدولي على صفحتها على فيسبوك، إن حركة الملاحة الجوية بالمطار توقفت اليوم السبت بعد تعرضه لقصف جوي.
يذكر أن مطار معيتيقة هو المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس التي تتعرض لهجوم من جانب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
كانت هذه تفاصيل خبر عاحل.. مطار معيتيقة الليبي يوقف الملاحة بعد تعرضه لقصف جوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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