عاحل.. مطار معيتيقة الليبي يوقف الملاحة بعد تعرضه لقصف جوي

قالت سلطات مطار معيتيقة الدولي على صفحتها على فيسبوك، إن حركة الملاحة الجوية بالمطار توقفت اليوم السبت بعد تعرضه لقصف جوي.

يذكر أن مطار معيتيقة هو المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس التي تتعرض لهجوم من جانب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.