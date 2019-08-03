"بروكسل للدراسات": توسلات " ظريف" تبرز الضغوطات التي تُمارس على إيران

قال رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل للدراسات، إن إيران كانت تنفذ كل ما تهدد به خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع آليات التخصيب، لافتًا إلى أن تصريحات ظريف تندرج تحت مسمى الابتزاز النووي الذي تمارسه إيران على الدول الكبرى.

وأضاف أبو جزر، خلال مداخلته الهاتفية بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن تصريحات ظريف تحمل أسلوب التوسل الذي ينم على أن دولته تعاني من ضغوط شديدة، موضحًا أن هناك قرارات أوروبية فردية بفرض عقوبات على مؤسسات وشركات إيرانية بالتوازي مع القرار الأمريكي.

وأشار مدير مركز بروكسل للدراسات، إلى أن هناك تقارب كبير بين وجهات النظر الأوروبية والأمريكية في التعامل مع إيران جراء ابتزازها للمجتمع الدولي وتهديداتها المتواصلة.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، صرح بأن بلاده ستتخذ خطوة ثالثة في تقليص التزاماتها وفقا للاتفاق النووي المبرم بينها وبين القوى الكبرى، مضيفًا أنه إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل من قبل الدول الموقعة عليه فإن طهران ستقدم على تنفيذ بنود الاتفاق بشكل غير مكتمل.