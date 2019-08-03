اشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين في نانت

أطلقت الشرطة الفرنسية، الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في نانت اليوم السبت في الوقت الذي اندلعت فيه مناوشات على هامش مظاهرة وتكريم أحد رواد الحفل الشباب الذين اختفوا وغرقوا في مدينة غرب فرنسا.

وتم العثور على جثة ستيف كانيكو البالغ من العمر 24 عامًا في نهر لوار يوم الثلاثاء، بعد 38 يومًا من الجري بين الشرطة وبين المحتفلين في وقت متأخر من الليل على ضفة النهر في نانت.

أظهر التلفزيون الفرنسي أن مجموعة صغيرة من المتظاهرين، بعضهم يرتدي عصابات على وجوههم وأقنعةهم، استخدموا الكراسي لإقامة المتاريس في ميدان وأشعلوا فيها النيران في كومة من الحطام أثناء صعودهم إلى الشرطة.

أغلقت السلطات بعض أجزاء وسط المدينة قبيل المظاهرات خوفًا من الاضطرابات إذا انضم ما يسمى مثيري الشغب من الكتلة السوداء إلى المسيرة. كما دعا المتظاهرون من "سترة صفراء"، الذين قادوا مسيرات مناهضة للحكومة لعدة أشهر في جميع أنحاء فرنسا، وسائل التواصل الاجتماعي للناس للانضمام إلى الاحتجاجات.

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وأعادت وفاة كانيكو الغضب والتدقيق حول أساليب الشرطة في فرنسا. وكانت السلطات الفرنسية قد انتقدت بالفعل من قبل جماعات حقوق الإنسان بسبب الاستخدام المفرط للقوة وأسلحة السيطرة على الحشود خلال مظاهرات "سترة صفراء".

وتزامن اختفائه مع ليلة 21 إلى 22 يونيو عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق رواد الحفلات وإنهاء المشاجرات، وسقط 14 شخصًا في النهر.

وأصدر رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب تقريرًايوم الثلاثاء قائلًا:"لا يوجد صلة بين تدخل الشرطة واختفاء كانيكو".

