وصول خدمات الإرشاد الإلكتروني في كينيا إلى المزيد من المزارعين

إتجهت الحكومة الكينية إلى خدمات الإرشاد الزراعي المتنقلة للوصول إلى المزيد من المزارعين حيث يواجه المنتجون في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا عددًا لا يحصى من التحديات مثل هطول الأمطار غير المنتظم وسط تغير المناخ.

ويُعزى السبب في نقص خدمات الإرشاد الحكومي في أجزاء كثيرة من البلاد إلى ضعف الإنتاج في كل من قطاعي الثروة الحيوانية والمحاصيل.

كما كانت خدمات الإرشاد الإلكتروني من مجالات القطاع الخاص، حيث قامت العديد من المؤسسات بتحويلها إلى نقد.

ومع ذلك، فإن الحكومة، من خلال وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والري، حريصة الآن على سد فجوة الامتداد باستخدام خدمة الرسائل القصيرة المجانية التي تم تقديمها منذ أشهر.

ومن خلال هذه الخدمة، يتعلم المزارعون كيفية القضاء على الآفات المرتبطة بتغير المناخ مثل ديدان الجيش والأمراض مثل النخر الفتاك والمحاصيل التي تنمو في كل موسم وأسعار المنتجات المختلفة.

وتقول الوزارة في إحدى الرسائل "هل لديك ذرة في الحقل الآن؟ أرسل كلمة التحقق وستساعدك الوزارة في اكتشاف محصولك بحثًا عن ديدان الخريف".

وفي الوقت الذي يستعد فيه المزارعون الكينيون لبدء حصاد الذرة من أواخر هذا الشهر، تقوم الوزارة بالفعل بإرسال رسائل للمزارعين مع مختلف المحاصيل التي يمكنهم زرعها في الموسم الثاني.

وجاء في رسالة نصية قصيرة: "هذا الموسم يمكنك زراعة حمص الحمام والبطاطا الحلوة والذرة والفاصوليا".

كما أشار حمادي بوغا، السكرتير الرئيسي للبحوث الزراعية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والري في كينيا، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، إلى أن خدمة الرسائل النصية القصيرة تستفيد من استخدام الهواتف المحمولة للوصول إلى المزارعين عبر الدولة الواقعة في شرق إفريقيا من خلال الرسائل الزراعية الصحيحة.

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ويعتبر المزارع جون أوتياتو، المقيم في مقاطعة بوسيا، غرب كينيا، من بين النشطاء بشأن خدمة الإرشاد الإلكتروني التي يصل إليها مجانًا من هاتفه المميز.

كما أظهرت دراسة حديثة أجرتها كلية الزراعة بجامعة نيروبي أن المزارعين الذين يستخدمون خدمات الإرشاد الإلكتروني في كينيا يهتمون باستشارة الإنتاج الحيواني والمحاصيل على حد سواء تقريبًا.

وتتصدر قائمة المعلومات المطلوبة عن الإنتاج النباتي والتسويق والإنتاج الحيواني والمعدات الزراعية وتجهيز الأغذية.

وتلاحظ بياتريس ماتشاريا من "Growth Point"، وهي شركة استشارية زراعية، أن استخدام خدمات الإرشاد الإلكتروني يساعد في توفير المعلومات الزراعية لجميع سكان البلاد تقريبًا بشكل أسرع وموثوق.

و أضاف "حقيقة أن معظم المزارعين في كينيا يمتلكون الآن هواتف محمولة هي فرصة لتقديم خدمات الإرشاد القائمة على الهاتف المحمول التي تعالج القضايا اليومية التي يواجهونها، والشيء الجيد هو أن المزارعين يمكنهم أيضًا التقاط صور لمحاصيلهم أو حيواناتهم وإرسال إلى أرقام محددة والحصول على المشورة ".

كما أشارت ماتشاريا إلى أنه من خلال خدمات الإرشاد الإلكتروني، يمكن لوزارة الزراعة الكينية أن تستكشف ما ينمو المزارعون ومعرفة مشاكلهم من الأسئلة المطروحة.

ووفقًا لغابرييل روجاليما، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في كينيا، فقد تأخرت كينيا في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لتقديم خدمات الإرشاد للمزارعين.

كما يلاحظ أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يساعد في الحفاظ على التواصل مع المزارعين ويحصلون على دعم فوري وموثوق، إلى جانب استخدام مجموعة من التطبيقات مثل الواتس اب والفيسبوك وتويتر.

