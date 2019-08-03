مقتل 12 في تبادل لاطلاق النار بين القوات والمسلحين في شمال نيجيريا

وقال قائد بالجيش في كادونا في بيان ان معركة بالاسلحة النارية وقعت خلال عملية تطهير قامت بها القوات في موقع للجماعة المسلحة في غابة كودورو في منطقة بيرنين جواري الحكومية المحلية بالولاية يوم الجمعة الماض.
وقال فاروق يحيى، قائد الجيش في ذلك الجزء من البلاد، إن معسكر الجماعة المسلحة دمر بالكامل خلال عملية الإزالة.
وقال يحيى إن ثلاثة جنود أصيبوا بعيار ناري في أعقاب القتال.
وقال المسؤول العسكري إنه سيتم تكثيف الجهود للقضاء على الجماعات المسلحة الموجودة في الدولة.
كما تعتبر كادونا هي واحدة من الولايات الأكثر تضررا من عمليات الخطف والهجمات المسلحة في الأشهر الأخيرة.
و أطلقت الحكومة النيجيرية عدة عمليات خاصة لكبح هذا التطور.
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