البرهان: السودان جاهز لاستقبال جميع أبنائه ومكوناته

قال رئيس المجلس الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، إن الاتفاق الذي عقد بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال.

وذكر البرهان، في تصريحات اليوم السبت لقناة “العربية”، أن أبواب السودان الآن مشرعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته.

وأضاف رئيس الانتقالي السوداني “جاهزون لاستكمال المشوار جنبا إلى جنب مع الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن الاتفاق أسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعا بعد انتظار”.

وكان الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد حسن اللباد، قد أعلن، في مؤتمر صحفي عقده في الساعات الأولى من اليوم السبت، إن المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير المعارضة اتفقا على وثيقة دستورية كاملة تمهد للتوصل لحكومة انتقالية في البلاد.