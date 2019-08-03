عودة البحارة الروسيين إلى وطنهم بعد 3 سنوات من الاحتجاز في ليبيا

قال سيرغي فيشوف، منسق الفرع الروسي للاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) اليوم السبت، إن البحارة الروس عادوا إلى بلادهم بعد ثلاث سنوات كانوا رهن الاحتجاز في ليبيا.

وفي أواخر يونيو 2016 ، تم احتجاز الناقلة Temeteron على بعد 17 ميلًا بحريًا من الساحل الليبي. وكان من بين الطاقم ثلاثة مواطنين روس (كان قبطان السفينة من سيفاستوبول، واثنان آخران من مدينتي كيرش وروستوف أون دون)، بالإضافة إلى خمسة أوكرانيين ومواطن يوناني. وكانت الناقلة مملوكة لشركة يونانية وتم تشغيلها تحت علم بلد بليز في أمريكا الوسطى.

في 2 مارس 2017، تم إطلاق سراح ستة أعضاء من الطاقم الدولي للسفينة، من بينهم مواطن روسي. وفي 9 أكتوبر 2018، حكمت محكمة طرابلس على اثنين من البحارة الروس من سفينة تيمترون بالسجن لمدة أربع سنوات وثلاثة أشهر. وقد ثبتت إدانتهم بتهريب المنتجات البترولية وعبور حدود الدولة بطريقة غير مشروعة.

ويوم الجمعة، أخبر ألكسندر مالكيفيتش، رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية ومقرها موسكو، "سبوتنيك" أن طرابلس قد أطلقت سراح البحارة الروس من تيميتيرون. وأضاف في وقت لاحق أنه تم إطلاق سراح أحد الأوكرانيين مباشرة أمام البحارة الروس.