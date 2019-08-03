الهلال الأحمر الكويتي يقدم مساعدات للاجئين في البوسنة

وصرح "جاسم قمبر" رئيس بعثة الحملة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن فريق ميداني سلم أكثر من 5000 طرد غذائي ومنظفات وملابس ووجبات ساخنة إلى اللاجئين والمهاجرين في العديد من المناطق، بما في ذلك المنطقة الشمالية الشرقية لتوليا وسدرة، مدينة موستار الجنوبية وبوريزا.
ويوجد حاليًا حوالي 5000 مهاجر، معظمهم من باكستان وسوريا وأفغانستان وإيران والعراق استقروا في البلاد، وفقًا للإحصاءات الرسمية.
وهؤلاء الأجانب أي الأطفال والنساء وكبار السن في حاجة ماسة إلى الدعم.
وأشاد "قمبر" بتعاون سفارة الكويت مع الهلال الأحمر البوسني في إيصال إمدادات الإغاثة إلى المحتاجين حقًا للمساعدة.
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