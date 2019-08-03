مقتل 7 علي الأقل إثر عاصفة ممطرة تضرب شمال نيجيريا

ذكرت وكالة ادارة الكوارث في البلاد اليوم السبت أن عاصفة مطيرة ألحقت أضرارا شديدة في ولاية أداماوا بشمال شرق نيجيريا مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (NEMA) إن عشرات المنازل دمرت جراء الحادث الذي أصاب سبع مناطق في يولا، عاصمة الولاية، منذ يوم الخميس الماضي.

وفي بيان، قال مكتب إدارة الكوارث إن فريقين من رجال الإنقاذ وجامعي البيانات كانوا يعملون على التأكد من مدى الأضرار والخسائر في الأرواح.

وقال أباني جاركي، رئيس العمليات في الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في المنطقة الشمالية الشرقية لنيجيريا، أنه بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن العاصفة الممطرة، فإن الفيضانات المتكررة كانت أيضًا بمثابة تحد كبير في هذا الجزء من البلاد.

ووفقا لأباني، بدأت الحكومة في النظر في التحديات وطرق إنهاءها، وخاصة الفيضانات التي تشكل تهديدات أكثر خطورة خلال موسم الأمطار.