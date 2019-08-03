وحضر الحفل السفير الصيني تشن وى تشينغ والملحق العسكري الصيني لين لى، ووفد الحكومة السعودية على مستوى عال، الملحقين العسكريين في السفارات، وكذلك الإعلاميين وقادة المجتمع.
قام جيش التحرير الشعبي الصيني بمسيرة طويلة منذ نشأته خلال الانتفاضة المسلحة التي اندلعت في نانتشانغ في 1 أغسطس 1927، وكان يحتوي على 20 ألف جندي فقط.
بعد مرور تسعين عامًا، أصبح جيش التحرير الشعبي الصيني هو الآن أكبر قوة عسكرية في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الصينية تحتفل بتأسيس جيش التحرير الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.