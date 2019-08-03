مصرع أربع أشخاص غرقا بوادي كتم

توفي صباح اليوم بمنطقة وادي كتم بدارفور أربعة أشخاص غرقا في الوادي وفقدان شخصان ولازال البحث عن المفقودين بينما تم انقاذ أشخاص آخرين. وفيما يلي أسماء المتوفين :- Advertisements -حاج الزين إسماعيل اتيم - حميدي ابوبكر الصالح - الشفيع احمد محمد

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