الكشف عن هوية انتحاري نفذ هجوماً إرهابياً في عدن

كشفت تقارير إخبارية يمنية عن هوية انتحاري نشر ما يمسى بتنظيم داعش صورته عقب ساعات من تنفيذ هجوم انتحاري ضد قوات الشرطة في حي الشيخ عثمان وسط عدن أمس الأول الخميس.

وهاجم إرهابي يقود مركبة ملغومة الخميس، مركز شرطة الشيخ عثمان، مما تسبب في مقتل وجرح نحو 30 شخصا بينهم مدنيون.

ونشر داعش صورة لمن وصفه بالاستشهادي "المهاجر"، وهو فتى في العشرينات من عمره، قالت وسائل إعلام محلية وناشطون إنه "تم التعرف على هويته ويدعى عقيل سعيد الدبعي، من مدينة تعز المجاورة لعدن".

وشهدت عدن وأبين المجاورة لها، خلال اليومين الماضيين هجمات إرهابية، تبناها الحوثيون وتنظيما القاعدة وداعش.