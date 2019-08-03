الزراعة: توفير أكثر من (230) ألف متر من الوقود لإنجاح الموسم الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكدت وزارة الزراعة والغابات إن موقف الأمطار يبشر بإنتاج عالٍ للموسم الزراعي، مشيرة إلى أن أمطار هذا العام تعتبر أفضل من الأعوام السابقة حسب الإحصائيات والقراءات الرسمية. وقال بابكر عثمان وكيل الزراعية في تصريح لـ(smc) إن خطة الوزارة للموسم الزراعي لهذا العام تستهدف زراعة أكثر من 40 مليون فدان بالمحاصيل الحقلية المادة السابقة مطالبات بإجراء تغيير شامل في السياسات الإقتصادية

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