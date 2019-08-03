مطالبات بإجراء تغيير شامل في السياسات الإقتصادية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طالب خبراء إقتصاديون بضرورة إجراء تغيير شامل في السياسات الإقتصادية بالبلاد لتشجع الإستهلاك والإستيراد وتحارب الإنتاج والصادر. وقال الخبير الإقتصادي د. الفاتح عثمان محجوب في تصريح لـ(smc) إن الإقتصاد السوداني لن يتعافى بمجرد وضع الودائع المليارية، داعياً إلى وضع برنامج يشبه إجراءات الطوارئ الإقتصادية ليتم بموجبها إنهاء إحتكار التجار للسلع الإستهلاكية.

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