(حبس) فنانة شهيرة ومنعها من الغناء مدى الحياة.!

الخليج 365 :

قامت أسرة فنانة شهيرة بمنعها من الغناء وحرمانها من الخروج من المنزل إلا بشروط محددة، بينما تحفظت الأسرة على أسباب ذلك المنع، بينما رفضت كل الوساطات لإنهاء الأزمة المشتعلة ما بينهم والمطربة، وفضلت عدم الخوض في الحديث عن الأسباب. وعلى ذات الصعيد أسر مدير أعمال الفنانة أنه في حيرة من أمره تجاه التعاقدات التي قامت بإبرامها مسبقاً لإحياء عدد من الحفلات. وأضاف أنه في موقف لا يحسد عليه إطلاقاً.