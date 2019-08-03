تصريحات لنجم المريخ سيف تيري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال لاعب المريخ سيف تيري إنه تعرض للظلم ببقائه في السجن للاشتباه في تورطه في حرق مركز للشرطة في الحاج يوسف، بينما أكد أنه واثق من أن المحكمة ستبرئه.

وقال تيري لـ (الإنتباهة) ــ في حوار ينشر بالداخل ــ إنه لم يقبض عليه في حالة تلبس وانما للاشتباه، وتمنى تيري من الله تعالى أن يتم رد اعتباره بعد الظلم الذي تعرض له، وعبر عن شكره للمساندة الشعبية الواسعة التي تلقاها من كل السودانيين.

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