السعودية ترفض حجاج سودانيين….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتذر مدير عام الشؤون الاجتماعية بولاية الجزيرة قمر الدولة محمد إبراهيم، للحجاج الذين حدث لهم تأخير بمطار الخرطوم وعددهم (32) حاجاً بسبب أخطاء تسبّب بها أحد أمراء البعثة، إضافة لاستبعاد ستة حجاج تم رفضهم بقرار وفق ضوابط الحكومة السعودية.

وكشف مصدر مُطلع بإدارة الحج لـ (الصيحة) أمس، أن الأمير يتبع لمراسم حكومة ولاية الجزيرة، وتم دفع غرامة للناقل السعودي قاربت المليون جنيه، وكشف أن إدارة أعمال الحج من أحد مكاتب المتابعة لولاية شرقية، إضافة لبعد السكن في مكة المكرمة عن الحرم المكي. المادة السابقة المرأة السودانية في السلطة … بعيدا عن (المحاصصة)… المقالة القادمة بالصورة..ديانا كرزون حول فستانها “الفاضح”: تأكدت منه تحت الشمس

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